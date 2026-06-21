El mensaje de Araceli González a su pareja en medio de los rumores

Araceli González cumplió 59 años y compartió una reflexión profunda en sus redes sociales sobre su momento actual. En su mensaje, la actriz expresó que "Cuando pienso en los años que voy cumpliendo tengo esa sensación de que quiero hacer todo y más. Que lo vivido me amortiguó para estar plantada en este lugar que me hace crecer y seguir adelante".

Durante su balance, dedicó palabras especiales a Fabián Mazzei, su compañero desde hace más de 15 años. González manifestó que "Fabi es mi todo en cada paso. Su amor es envolvente y genuino. En esta familia alivianamos la vida". Además, se mostró "Agradecida a quienes siempre están conmigo y yo con ellos. Porque es mutuo".

La artista destacó la importancia de un nuevo concepto para su vida. Ella explicó que "Conciliar es la palabra nueva que este año puse como primera. Decidí estar liviana y en paz en muchas cosas. Uno puede hacer retirada y pausar". Esta etapa de tranquilidad sucede tras su reciente reencuentro público con Adrián Suar en un evento teatral.

Finalmente, se refirió a la felicidad que le brindan sus hijos, Flor Torrente y Toto Kirzner. Al respecto, aseguró que "Estoy feliz por eso. Sonreí plena y mis hijos también". El texto concluyó con una mención a su identidad personal al afirmar que "Le fui fiel a esa niña llena de sueños que sigue estando en mi corazón. No te vayas, me orientás a lo más genuino de todo".