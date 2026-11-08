El mensaje de bienvenida que recibió el papa León XIV en el avión rumbo a Argentina

El viaje del papa León XIV hacia la Argentina tuvo un gesto especial antes de despegar. Una azafata de Aerolíneas Argentinas le dedicó un mensaje de bienvenida al Pontífice, en nombre de la compañía y de toda la tripulación, mientras se preparaba el vuelo que lo trasladaría desde Montevideo hasta Buenos Aires.

“Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en este viaje. Nos honra contar con su presencia a bordo”, expresó la integrante de la tripulación antes del despegue.

El mensaje se produjo luego de que el Santo Padre finalizara su visita oficial a Uruguay y se dispusiera a continuar su gira apostólica por Sudamérica, que comprende Argentina y Perú.

El vuelo, identificado como ARG 1070, partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, con destino al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. El aterrizaje estaba previsto para las 16:30 de este domingo 8 de noviembre.

El operativo aéreo para trasladar al Papa

Aerolíneas Argentinas estuvo a cargo de los traslados del Pontífice durante los tramos correspondientes a Uruguay, Argentina y parte de su recorrido por el país.

Para el operativo se dispusieron aeronaves Boeing 737-800 MAX para los trayectos Montevideo-Buenos Aires y Buenos Aires-Córdoba-Buenos Aires. En tanto, el tramo final hacia Lima, Perú, será realizado en un Airbus A330-200.

Una de las aeronaves fue destinada al traslado de León XIV, su comitiva y los periodistas que cubren la gira, mientras que otra cumplió funciones de transporte de carga para acompañar el despliegue logístico.

Una agenda de cuatro días en la Argentina

La llegada del Papa marca el regreso de un pontífice al país después de 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en abril de 1987.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, León XIV tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Entre los principales compromisos figuran una reunión con el presidente Javier Milei, celebraciones religiosas, encuentros con representantes sindicales, empresarios, jóvenes y referentes de distintas confesiones.

Luego de completar su agenda en la Argentina, el Santo Padre partirá rumbo a Perú para continuar su gira apostólica por Sudamérica.