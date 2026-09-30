Cazzu se sumó a las repercusiones que dejó el histórico encuentro entre Lali Espósito y Tini Stoessel en River Plate. La cantante jujeña compartió una fotografía desde uno de sus ensayos y llamó la atención por la remera que eligió: llevaba estampada una imagen del momento que protagonizaron Lali, Tini y Marilina Bertoldi sobre el escenario.

La postal corresponde al show que Lali brindó el 26 de septiembre en el estadio Monumental, donde Tini apareció como una de las grandes invitadas. Ambas interpretaron juntas “Like a Virgin”, de Madonna, vestidas de novia, y luego se sumó Marilina Bertoldi para completar una de las imágenes más comentadas de la noche.

El gesto de Cazzu rápidamente circuló entre los seguidores de las artistas, que lo interpretaron como una muestra de admiración y apoyo hacia sus colegas.

La reacción de Lali al posteo de Cazzu

La publicación no pasó inadvertida para Lali. La cantante reposteó la imagen de Cazzu en sus historias de Instagram y reaccionó con un emoji de corazón en llamas.

La interacción volvió a reunir simbólicamente a algunas de las figuras más importantes de la música argentina actual y reforzó las muestras públicas de apoyo que vienen protagonizando distintas artistas en los últimos años.

Cazzu, por su parte, realizó la publicación mientras se prepara para regresar a su provincia natal con un recital correspondiente a la etapa de Latinaje, su último trabajo discográfico.

El histórico encuentro de Lali y Tini

La aparición de Tini en River se convirtió en uno de los momentos centrales del último show de Lali. Las artistas compartieron escenario por primera vez y recrearon parte de la recordada presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

Además de “Like a Virgin”, Tini volvió a subir al escenario para interpretar “1Amor” junto a Lali. Marilina Bertoldi también participó de la puesta, vestida de negro y acompañando con su guitarra eléctrica.

Tras el recital, Tini también dedicó un mensaje a Lali en sus redes sociales y destacó el camino que ambas recorrieron hasta concretar finalmente el esperado encuentro frente al público.