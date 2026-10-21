Claudio “Chiqui” Tapia felicitó a Boca Juniors por su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 y le dedicó un saludo especial a Juan Román Riquelme, luego de la victoria por 3 a 1 frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que reconoció al club, a su dirigencia, al cuerpo técnico, a los jugadores y a los simpatizantes por el pase a la definición del torneo continental.

El mensaje del presidente de la AFA en redes. (Foto: @tapiachiqui/X)

“Felicitaciones a Boca, a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el pueblo Xeneize por la clasificación a la final de la Sudamericana”, escribió Tapia.

El dirigente también hizo referencia a la posibilidad de que un equipo argentino vuelva a conquistar un título internacional y cerró su publicación con un mensaje de apoyo de cara al encuentro decisivo.

“Una vez más, el fútbol argentino en busca de una nueva copa internacional. ¡El mayor de los éxitos en Barranquilla!”, expresó.

Boca dio vuelta la serie en el Maracaná

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una victoria clave en Brasil y revirtió la derrota por 1 a 0 que había sufrido en el partido de ida, disputado en la Bombonera.

Lautaro Di Lollo abrió el marcador en los primeros minutos y Miguel Merentiel amplió la ventaja antes del descanso. En el complemento, José “Puma” Rodríguez descontó para Vasco da Gama, pero Leandro Paredes apareció sobre el cierre con un remate desde afuera del área que selló el 3 a 1 y aseguró la clasificación del Xeneize.

Con este resultado, Boca volverá a disputar una final internacional y buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

Cuándo se juega la final y quién puede ser el rival

La final de la Copa Sudamericana está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El rival de Boca saldrá de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño ganó 3 a 0 el partido de ida y llega con ventaja a la revancha.

Mientras el Xeneize comienza a prepararse para la definición continental, el mensaje de Tapia se sumó a los festejos por una clasificación que renovó la ilusión de sus hinchas de volver a levantar un trofeo internacional.