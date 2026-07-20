El mensaje de Dalma Maradona a Messi tras perder la final del Mundial

La final del Mundial 2026 dejó un clima de gratitud hacia la Selección Argentina pese al resultado deportivo. En este marco, Dalma Maradona utilizó sus redes sociales para expresar su reconocimiento al equipo y especialmente a su capitán.

El gesto buscó despejar las versiones sobre una supuesta enemistad entre los Maradona y Lionel Messi, una idea que se intentó instalar durante años sugiriendo que para la hija del astro no existía nadie superior a su padre.

Ante las diversas noticias falsas que circularon en las últimas semanas, la actriz ya había manifestado "jamás dije eso" para desmentir declaraciones que se le atribuían contra el jugador rosarino.

Tras el último partido del torneo, compartió una imagen del 10 y escribió "Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejarlo todo hasta el final. Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo Leo".

La publicación no solo se centró en la figura del líder, sino que extendió el saludo a todos los integrantes de la Scaloneta. Dalma Maradona mostró su orgullo por el desempeño del plantel y por la reivindicación de las Islas Malvinas mediante la bandera nacional.