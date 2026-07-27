El mensaje de despedida para los jóvenes que murieron en Caucete

La Justicia confirmó las identidades de las dos personas que fallecieron este domingo 26 de julio de 2026 en un siniestro vial sobre la Ruta 20. Las víctimas del vuelco ocurrido a la altura del puente de Caucete fueron Federico Ponce, un joven de 21 años radicado en Caucete, y Emilce Dayana Díaz, de 19 años, quien residía en Villa Aurora, departamento de Ullum. El hecho involucró a una camioneta Peugeot Partner en la que ambos se desplazaban durante la madrugada.

El fallecimiento de ambos generó un fuerte impacto entre allegados y vecinos de las dos localidades sanjuaninas. En las redes sociales se multiplicaron las muestras de afecto y los mensajes de despedida. Un allegado de Federico expresó su tristeza al publicar "Descansá en paz, hermanito mío", una frase que sintetizó el sentimiento general ante la tragedia.

Desde el Club Cooperativa Justo Castro, donde Federico participó activamente, manifestaron que "Hay noticias que dejan un profundo vacío y encuentran a toda una familia sin palabras. Hoy nos toca despedir a Federico, un joven que formó parte de nuestra institución y cuyo recuerdo quedará para siempre entre nosotros". La entidad deportiva también envió sus condolencias a su mamá María Eugenia, a su papá Gustavo, a su hermana Mili y a toda la familia Ponce.

Por su parte, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Leonor Sánchez de Arancibia recordó a Emilce, quien cursaba el quinto año en dicha institución. A través de un comunicado, las autoridades escolares señalaron que "Le pedimos al Señor fortaleza para su familia y compañeros. Tu sonrisa quedará en nosotros para siempre", acompañando el texto con una fotografía de la joven para honrar su memoria.