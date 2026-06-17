El mensaje de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial

Lionel Messi comenzó su sexto Mundial con una actuación histórica al anotar tres goles en la victoria por tres a cero frente a Argelia. Con este primer hat-trick en la máxima competencia, el capitán argentino alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de los mundiales.

La actuación generó un gran impacto en el ambiente del fútbol y motivó un mensaje particular de Erling Haaland. El delantero de Noruega utilizó su cuenta de Snapchat para publicar una foto suya con la camiseta de su país y la frase "Es un demente" junto a un ícono de corona.

Este reconocimiento no es el primero que el noruego dedica al futbolista rosarino. En marzo de 2024, el atacante ya había manifestado su admiración al asegurar que "Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión" en referencia a las distinciones individuales y el título en Qatar.

Por su parte, Haaland también tuvo un estreno destacado en la Copa del Mundo de 2026 al marcar dos tantos durante el primer tiempo en el triunfo de su seleccionado por cuatro a uno frente a Irak en el marco del Grupo I.

Dentro del plantel de la Selección Argentina, la figura del 10 también despertó elogios inmediatos de sus propios compañeros. Al finalizar el compromiso en el debut mundialista, los integrantes del equipo nacional se mostraron conmovidos por el nivel de su líder y afirmaron que "Lo que diga está de más" y que sencillamente "no hay palabras" para calificar su rendimiento.

A pesar del éxito deportivo en el arranque del certamen, el capitán compartió un momento de vulnerabilidad emocional. Al ser consultado por la prensa sobre sus sensaciones, Messi se mostró emocionado hasta las lágrimas y confesó que estuvo "Totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles" antes de este estreno.