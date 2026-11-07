El mensaje de Flor Vigna a Nico Ochiatto que destruyó su relación actual

Luego de declarar que mantuvo a una expareja hasta que alcanzó la cima para luego ser abandonada, Flor Vigna y Nico Occhiato volvieron a estar en el ojo de la tormenta mediática. Las especulaciones no tardaron en señalar al creador de Luzu, dado que compartieron los inicios de sus carreras tras saltar a la fama en el ciclo Combate.

Sin embargo, el propio conductor se encargó de desmentir de manera categórica cualquier vinculación con el asunto al ser abordado por las cámaras del programa Puro Show. Durante la entrevista, el presentador confirmó que no se sintió afectado por los comentarios que realizó la cantante en la emisión comandada por Martín Cirio.

"Creo que no se refería a mí", afirmó el empresario para dejar en claro que jamás tomó aquellas declaraciones como un dardo directo hacia su persona. Para liquidar cualquier duda, reveló que la bailarina se contactó de forma directa a través de su teléfono celular apenas comenzó a circular el rumor en los medios.

"De hecho, hoy amanecí con un mensaje de ella que decía: 'Che, mirá que no hablaba de vos'", explicó el animador sobre el chat recibido. Con esta revelación, descartó rispideces y dejó abierto el misterio sobre cuál de las exparejas de la artista fue quien la usó en lo económico antes de distanciarse.

Al ser consultado sobre la identidad del hombre involucrado en la historia, prefirió mantenerse al margen y no dar precisiones. "Tranquilo, hay que ver de quién hablaba. Pregúntenle a ella", respondió sin rodeos para esquivar el foco del conflicto y no quedar envuelto en nuevas controversias mediáticas.

Por último, ante la consulta sobre si evalúa iniciar acciones legales por la difamación de su imagen en las redes sociales, desestimó la idea rotundamente. "Por favor, hay cosas más importantes para la Justicia", concluyó tajante para dar por cerrado el tema y despejar todo tipo de especulación al respecto.