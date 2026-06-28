Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en los Mundiales y recibió el reconocimiento del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien lo felicitó públicamente por haber alcanzado un nuevo récord durante la Copa del Mundo 2026. El mensaje fue difundido a través de las redes sociales del máximo dirigente del fútbol internacional y rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

Infantino destacó la dimensión de la carrera del capitán argentino y remarcó que su nuevo logro refleja una trayectoria marcada por la excelencia y la vigencia al más alto nivel. En su publicación, el titular de la FIFA resaltó la influencia de Messi en el deporte y lo calificó como una de las grandes figuras de todos los tiempos.

El nuevo récord llegó en medio de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con una nueva presentación en el certamen, el rosarino volvió a ampliar sus registros históricos y continúa estableciendo marcas que lo consolidan como uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Copa del Mundo.

El reconocimiento de Infantino se suma a las numerosas muestras de admiración que recibió el capitán argentino tras alcanzar la nueva marca. En las redes sociales, miles de hinchas y personalidades del deporte celebraron el logro y destacaron la capacidad de Messi para seguir compitiendo al máximo nivel pese al paso de los años.

Mientras tanto, el delantero mantiene el foco en el objetivo colectivo. Con Argentina clasificada a la fase decisiva del Mundial, Messi buscará seguir liderando al equipo de Lionel Scaloni en la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y continuar ampliando un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.