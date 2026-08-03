El mensaje de Gimena Accardi a Seven Kayne, su novio 14 años menor

Gimena Accardi utilizó su perfil de Instagram para saludar a su pareja, Seven Kayne, con motivo de su cumpleaños 27. En las imágenes publicadas se observa al músico, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, disfrutando al aire libre durante un atardecer rodeado de amistades. La actriz acompañó el registro audiovisual con el mensaje "Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar".

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes dejaron comentarios como "Es por ahí, reina, sos la uno" y "Él es de Leo, ahora todo tiene sentido, mi reina". Otros seguidores sumaron frases de apoyo como "A vos se te reza, reina", "te amamos, Gimena", "qué viva el amor" y "festejen, más que merecido todo". Por su parte, el artista subió una serie de fotos de sus festejos, entre las que destacó una imagen junto a Accardi durante un recital de Kanye West en Madrid.

El noviazgo se hizo público meses después de la separación de la actriz y Nicolás Vázquez, tras una relación de casi 20 años. Accardi y Kayne, quien es 14 años menor que ella, coincidieron en el elenco de TILF, una producción de formato corto de OLGA.

Si bien inicialmente mantuvieron el vínculo bajo un perfil laboral mientras promocionaban el proyecto, en abril de este año confirmaron el romance mediante imágenes de una escapada a la Costa Atlántica. Desde aquel momento, las interacciones públicas entre ambos resultan cada vez más frecuentes en las plataformas digitales.