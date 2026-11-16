El mensaje de Juana Viale a Colapinto que despertó rumores de romance

Durante la última emisión del ciclo Almorzando con Juana por la pantalla de El Trece, la conductora Juana Viale sorprendió a toda la audiencia al referirse al piloto de automovilismo Franco Colapinto. Sus declaraciones en vivo despertaron rápidamente fuertes rumores de romance entre la figura de la televisión y el joven deportista, quien ya fue vinculado en el pasado con otras famosas como Sofía Solá, la hija de Maru Botana.

Todo comenzó en medio de la charla con sus invitados cuando la nieta de Mirtha Legrand lanzó un piropo sin filtros sobre el galán del turismo carretera. "Es lindo ese pibe", afirmó la presentadora frente a las cámaras, generando risas inmediatas y un visible momento de nerviosismo en la mesa al darse cuenta de la repercusión de sus palabras.

Intentando aclarar la situación ante las miradas atentas, la actriz agregó: "Es un bebé, no no…lo digo bien". Sin embargo, la aclaración no logró frenar las bromas en el estudio y el actor Daniel Aráoz aprovechó la ocasión para intervenir con un comentario picante que alimentó aún más las especulaciones.

"Qué lindo que es Dani", volvió a remarcar Viale mirando al humorista. Ante esto, Aráoz le respondió con mucha picardía: "Estamos solteras, ¿no?". Si bien la conductora no especificó si ya conoce personalmente al corredor o si coincidieron en algún evento previo, sus elogios llamaron poderosamente la atención del público.

Este coqueteo televisivo ocurre pocas semanas después de que Juana Viale confirmara su soltería tras separarse de Yago Lange, con quien mantuvo un noviazgo durante cuatro años. Aunque tiempo atrás había mencionado que estaba enamorada y con deseos de pasar por el altar, hoy la conductora asegura estar abierta a encontrar un nuevo amor. Por su parte, Franco Colapinto estaría atravesando una reconciliación con su pareja, la actriz Maia Reffico, luego de varios idas y vueltas en los últimos meses.

La separación de Lange salió a la luz recientemente durante la visita de la conductora al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini. Allí, ante la consulta directa sobre su presente sentimental, la actriz fue tajante al responder: "No, no seguimos juntos", cerrando definitivamente las especulaciones sobre su anterior relación.

Tras confirmar su ruptura, la presentadora ya había dado que hablar en su propio ciclo al revelar sus planes sentimentales para la próxima temporada estival. Con su habitual estilo descontracturado y entre carcajadas frente a la producción y sus invitados, lanzó una frase contundente: "Voy a hacer mucho el amor este verano, voy a hacer mucho el amor".

En aquella oportunidad, lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con otra declaración que dejó sorprendidos a todos los presentes en el estudio. "Yo tengo la listita. Tengo varios en la lista, eh", aseguró la conductora, dejando en claro que está lista para disfrutar a pleno de esta nueva etapa de su vida.