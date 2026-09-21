El mensaje de la China a Icardi que encendió las alarmas en la relación

Un nuevo video compartido en plataformas digitales volvió a ubicar a la actriz en el foco de la atención mediática. La grabación registrada dentro de un automóvil en movimiento muestra a la pareja desplazándose por las calles del barrio privado donde residen.

En las imágenes se observa a la actriz asomándose por la ventanilla mientras canta el tema "Training Season" de Dua Lipa. Instantes después, reingresa al habitáculo para darle un beso al futbolista, quien mantiene la conducción con rostro serio y la mirada fija en el camino.

El contenido incluyó dos frases superpuestas que incrementaron el impacto del material. La primera de ellas expresaba "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí", acompañada por un segundo texto que señalaba "Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video". Estas palabras detonaron inmediatas interpretaciones entre los usuarios, quienes asociaron el término manifestar con la canción "1Amor" de Lali Espósito, tema que aborda la búsqueda de una pareja ideal.

La difusión de la pieza audiovisual desató una ola de cuestionamientos enfocados en el origen del noviazgo y la actitud del deportista durante la filmación. Diversos internautas reiteraron acusaciones sobre el inicio del vínculo con un hombre casado y recurrieron al término "robamaridos" para interpelarla. La sección de respuestas concentró mensajes como "Llegó? O te lo robaste?", "Siempre manifestás hombres casado?", "Mauro hacé de cuenta que estás enamorado por lo menos" y "Mauro si necesitas ayuda parpadeá dos veces".