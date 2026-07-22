El mensaje de la familia de Cintia Ortega: “La conciencia no te dejará dormir”

La detención de Jorge Gauna, el principal sospechoso de haber atropellado y abandonado a Cintia Johana Ortega sobre la calle Gral. Mosconi en Rawson, marcó un punto de inflexión en una investigación que conmovió a San Juan. La víctima murió por las heridas cuando era trasladada al Hospital Rawson tras ser impactada desde atrás por un vehículo Chevrolet Corsa blanco que prestaba servicios para una aplicación.

Nerina, tía de la joven fallecida, manifestó a través de las redes sociales "que no quede impune la muerte de mi sobrina Cintia Johana Ortega!!! Que caiga todo el peso de la ley sobre Jorge Gauna, quien le arrebató la vida, huyó del lugar sin detenerse un segundo".

La tragedia familiar se profundiza ante la realidad de que la mujer "dejó a 7 hijos sin madre; una niña con discapacidad!!! Que esta vez, la “justicia” actúe como se debe", según expresó su tía.

En medio de lo que describió como "es un dolor inmenso", la mujer resaltó el impacto emocional que atraviesa el círculo íntimo al señalar que queda "una abuela sin su nieta, una madre sin su hija, hijos sin su madre y toda la familia destrozada por esta tragedia. Justicia por Cintia Ortega". Ortega fue despedida por su entorno en un velatorio realizado en la Unión vecinal del Lote Hogar 13 y sus restos fueron sepultados en el cementerio San Miguel.

El avance de la causa fue posible gracias a la participación de la comunidad y registros fílmicos privados. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, destacó que "la ciudadanía fue responsable y colaboró con datos e imágenes de las cámaras de seguridad particulares que permitieron dar con el conductor en Villa Hipódromo, en Rawson. Se hicieron 4 a 5 allanamientos y el conductor se vio acorralado, entregándose a la Policía de San Juan".

Las pericias sobre el automóvil blanco determinaron que el vehículo había perdido el espejo retrovisor durante el impacto y que el sospechoso intentó reemplazar la pieza para borrar evidencias que lo vincularan con el incidente ocurrido durante la madrugada del lunes.

Gauna enfrenta actualmente una acusación de "Homicidio culposo agravado por fuga y abandono de persona" impulsada por el Ministerio Público Fiscal. Grassi detalló sobre la situación legal del imputado que "El detenido es mayor de edad y tenía una condena condicional por un delito de abuso sexual simple, de este año. Vamos a pedir que esté bajo prisión preventiva y si es condenado por este delito, la condicionalidad de su pena anterior se caerá y convertirá en efectiva".

Ante este escenario, la familia de la víctima dirigió un mensaje directo al acusado afirmando que "la conciencia de haber abandonado a una persona, arrebatándole la vida NO TE VA A DEJAR DORMIR!!! QUE PAGUE LO QUE TIENE QUE PAGAR!!!! JUSTICIA!!!!".