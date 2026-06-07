La despedida de Carlos “Indio” Solari se convirtió en uno de los acontecimientos populares más multitudinarios de los últimos años en la Argentina. En ese contexto, la familia del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota difundió un mensaje dirigido a los fanáticos que se acercan al Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, para participar del velorio público.

A través de un comunicado, el círculo íntimo del artista transmitió tranquilidad a quienes esperan durante horas para ingresar al predio y aseguró que la ceremonia permanecerá abierta “hasta que haga falta”, con el objetivo de que ninguna persona quede sin la posibilidad de despedirse.

El comunicado oficial. (Gentileza)

“Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”, señalaron los familiares del músico, una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores y se convirtió en una especie de consigna de la jornada.

Desde las primeras horas del domingo, miles de personas provenientes de distintos puntos del país comenzaron a concentrarse en los alrededores del microestadio. La magnitud de la convocatoria obligó a reforzar los operativos de seguridad y organización para garantizar una circulación ordenada.

En el comunicado también se pidió respeto y paciencia durante la espera. La familia remarcó que el objetivo es vivir una despedida en paz, honrando la memoria del artista y fortaleciendo los lazos que históricamente unieron a la comunidad ricotera.

La ceremonia se desarrolla en un clima de profunda emoción. Entre cánticos, banderas, remeras y recuerdos de recitales históricos, los seguidores del Indio comparten historias personales vinculadas a una obra musical que marcó a varias generaciones.

La organización informó que se habilitaron corredores especiales de acceso, asistencia sanitaria y un importante operativo de seguridad para acompañar el ingreso de los asistentes. Incluso, no se descarta que la despedida pueda extenderse más allá de la jornada prevista inicialmente debido a la enorme cantidad de personas presentes.

El fallecimiento de Solari, ocurrido el viernes a los 77 años como consecuencia de un accidente cerebrovascular, generó una conmoción nacional. Considerado una de las figuras más influyentes del rock argentino, su partida movilizó homenajes en todo el país y también en distintas ciudades del exterior.

Mientras la fila para ingresar continúa creciendo, el mensaje de la familia resume el espíritu de la jornada: permitir que cada seguidor tenga su momento frente al artista que marcó la vida de millones de argentinos y que dejó una huella imborrable en la historia de la música nacional.