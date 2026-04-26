En pleno desarrollo del histórico road show de Franco Colapinto en Buenos Aires, la Fórmula 1 publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó entusiasmo entre los fanáticos y reavivó la ilusión de un posible regreso de la categoría al país.

El posteo, que celebró la masiva convocatoria y el clima que se vivía en las calles porteñas, destacó el impacto del evento protagonizado por el piloto argentino, en una jornada que reunió a cientos de miles de personas y captó la atención del mundo del automovilismo.

La magnitud del espectáculo fue tal que incluso se proyectaba una asistencia cercana o superior a las 500 mil personas, una cifra que podría convertirlo en uno de los eventos más convocantes en la historia vinculada a la Fórmula 1, aun tratándose de una exhibición y no de una carrera oficial.

En ese sentido, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, reforzó esa idea al vincular directamente el evento con la posibilidad de recuperar una fecha en el calendario: "Franco Colapinto se lanzó con esta histórica exhibición con el gran objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina".

El funcionario también sostuvo que el país presenta condiciones favorables para avanzar en ese objetivo, al mencionar "estabilidad y seguridad, conectividad aérea y un marco de políticas que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, busca fomentar las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras".

En ese contexto, el mensaje de la Fórmula 1 fue interpretado como una señal alentadora para los fanáticos, que desde hace años reclaman el regreso del Gran Premio de Argentina al calendario oficial, ausente desde 1998.

La combinación entre una convocatoria histórica, el protagonismo de un piloto argentino en la máxima categoría y el reconocimiento de la propia F1 terminó de instalar una sensación compartida: que el país volvió a aparecer en el mapa grande del automovilismo mundial y que la ilusión, una vez más, está en marcha.