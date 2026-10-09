El mensaje de la mamá de la China Suárez a una vieja conquista de Icardi

El periodista Juan Etchegoyen filtró un polémico mensaje de Marcela Riveiro dirigido a la modelo cordobesa Rocío Galera. La madre de la China Suárez salió al cruce por los recientes acercamientos virtuales entre la influencer y el futbolista Mauro Icardi. La situación generó un enorme revuelo mediático al exponer la advertencia privada en televisión abierta.

Durante la emisión del programa Nuevo Día mostraron las capturas del explosivo chat de Instagram. Riveiro no dudó en insultar a Galera al tratarla de "Mamarracho" en el inicio de la charla. Seguidamente la mujer lanzó una contundente amenaza al escribir “Te metés en su relación y me vas a conocer”. El perfil verificado confirmó la autenticidad de la cuenta materna.

El conflicto estalló a fines de septiembre cuando Etchegoyen reveló que el deportista reaccionó a publicaciones de Galera. El jugador le dio me gusta a una foto y a una historia destacada, aunque borró las evidencias minutos después. La propia modelo confirmó lo sucedido al declarar “El finde me puso me gusta Mauro en una historia destacada y en una publicación, después lo sacó pero se ve que la gente llegó a ver”.

Este antecedente virtual reactivó una vieja disputa entre ambas partes surgida en enero de 2023. En aquel momento la influencer difundió supuestas conversaciones privadas con el delantero, pero él negó rotundamente el contacto tildándolo de falso. Por ahora los protagonistas guardan silencio y no aclararon si la acción de Riveiro respondió a un pedido explícito de su hija.