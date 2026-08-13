El mensaje de la mamá de Tini Stoessel tras la pelea a gritos con la cantante

Tini Stoessel atraviesa una etapa de transformaciones profundas en su vida personal y profesional mientras organiza su casamiento con Rodrigo De Paul para el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, el festejo se ve empañado por la aparente ausencia de su círculo íntimo. La falta de interacción digital entre la cantante y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, ha fortalecido las versiones sobre un conflicto familiar que mantiene expectante al público desde antes del Mundial 2026.

Desde comienzos de este año, no se registran intercambios de aprobación o comentarios en las plataformas digitales de ambas. Ante las consultas periodísticas sobre la situación, se ha señalado que "la artista estaría distanciada de su entorno más íntimo".

Entre las teorías que explican este alejamiento aparecen la desaprobación materna hacia su vínculo con Young Miko y la decisión de la joven de gestionar sus propias finanzas y carrera, tareas que antes realizaba su padre.

Lejos de participar en los preparativos de la boda o reaccionar al anuncio oficial, Mariana Muzlera optó por viajar a Europa. La mujer se encuentra en las playas de Saint-Tropez, en Francia, donde comparte jornadas de descanso con amigos.

En una de sus recientes publicaciones en redes sociales, subió una imagen abrazada a una allegada y escribió "Gracias @karinsulichin". El mensaje generó dudas sobre si se trata de un simple reconocimiento afectivo o un agradecimiento por la contención recibida en este contexto de quiebre.

A pesar de que el anuncio del matrimonio ya es un hecho, Muzlera no ha emitido ninguna felicitación pública. Informaciones recientes indican que "el contacto es cero" entre las partes, lo que deja abierta la incógnita sobre si los padres de la estrella estarán presentes en la ceremonia de diciembre.