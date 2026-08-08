La Selección Argentina expresó su acompañamiento a Lionel Messi y su familia luego de la muerte de Jorge Messi, padre y representante del capitán argentino, quien falleció este sábado a los 68 años en Rosario.

A través de sus redes sociales oficiales, el combinado nacional publicó un breve pero sentido mensaje dedicado al futbolista y a sus seres queridos. “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento”, expresó la Selección Argentina, que además les envió “nuestro más sentido abrazo”.

La publicación se sumó a las numerosas muestras de afecto y condolencias que comenzaron a conocerse desde el fútbol argentino e internacional tras confirmarse el fallecimiento.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y la trayectoria profesional de Lionel. Acompañó al futbolista desde sus primeros pasos en Rosario y posteriormente asumió el rol de representante, participando en algunas de las decisiones más importantes de su carrera.

El homenaje en el fútbol argentino

Además del mensaje de la Selección, la Asociación del Fútbol Argentino dispuso diferentes medidas para recordar a Jorge Messi durante los partidos de este sábado.

Antes del inicio de cada encuentro se realizará un minuto de silencio, mientras que árbitros, futbolistas y cuerpos técnicos utilizarán brazaletes negros. La disposición alcanza a todas las categorías del fútbol argentino.

En el Torneo Clausura, la medida se aplicará en los seis encuentros programados para la jornada: Deportivo Riestra-Estudiantes, Atlético Tucumán-Sarmiento, Tigre-River, Boca-Vélez, Independiente-Platense e Instituto-Gimnasia.

Además, las banderas ubicadas en las instalaciones de la AFA permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto como señal de duelo.