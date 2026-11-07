El delantero de la selección argentina Lautaro Martínez y su pareja Agustina Gandolfo vivieron un momento muy especial. El deportista organizó una cena sorpresa y le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales para celebrar su cumpleaños rodeados de sus hijos.

En la publicación compartieron imágenes junto a una delicada torta blanca con rosas. El delantero expresó su profunda admiración y agradecimiento hacia ella destacando su rol como compañera de vida y madre. "A veces siento que las palabras no alcanzan para expresar todo lo que significás for mí y para nuestros hijos sos una mujer increíble una compañera incondicional y sobre todo la mejor mamá que nuestros hijos podrían tener", señaló el capitán.

El goleador continuó reflexionando sobre la entrega cotidiana dentro del hogar. "Gracias por cuidarnos tanto por enseñarnos cada día por mostrarnos con tus acciones el verdadero valor de la vida", indicó en el texto demostrando su faceta más romántica y sensible con su familia.

Para cerrar la dedicatoria el deportista explicó el motivo de la celebración privada. "Ojalá pudiera devolverte aunque sea un poquito de todo lo que nos das todos los días ayer quise regalarte una pequeña sorpresa verte feliz y rodeada de la gente que te quiere es lo que realmente quería porque si alguien merece sentirse especial sos vos feliz vida mi amor feliz cumpleaños", concluyó.