En el marco de su visita oficial a la Argentina, el papa León XIV encabezó este lunes un emotivo acto litúrgico en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde pronunció un discurso enfocado en la unidad nacional y la riqueza cultural de las distintas provincias.

Ante la presencia de los obispos y en consonancia con sus palabras previas en el Palacio Libertad, el Sumo Pontífice invitó a los fieles a realizar un recorrido espiritual por la geografía argentina, destacando que "en cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo".

Durante su alocución, el Santo Padre trazó un minucioso mapa poético y pastoral de la Argentina al invocar el fervor del Noroeste, los ríos del Litoral, las cataratas y yerbatales del Noreste, la vitivinicultura de Cuyo, la sabiduría agrícola de las Pampas, el relieve de las Sierras y la fe persistente del Sur patagónico.

En ese marco, ensalzó la devoción mariana popular manifestada en peregrinaciones a pie o a caballo y expresiones artísticas regionales, subrayando que la Inmaculada Virgen María "acompaña hoy también a la Iglesia que anuncia a su Hijo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños".

Un hito central de la actividad en la Catedral fue el homenaje que León XIV rindió a su antecesor, el papa Francisco. Acompañado por un grupo de niños, el Pontífice visitó el memorial dedicado al obispo de Roma de origen argentino, donde entregó una ofrenda floral y se detuvo a rezar en silencio frente a la placa conmemorativa.

Al término de la ceremonia, el Santo Padre fue recibido en las afueras del templo por una multitud de peregrinos que se congregó sobre la Plaza de Mayo para saludarlo.

Tras este encuentro masivo, León XIV completó su agenda del lunes participando de una cena de confraternidad con el obispado en el Arzobispado de Buenos Aires, antes de emprender viaje hacia la provincia de Córdoba, donde este martes 10 de noviembre ofrecerá una histórica misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).