El papa León XIV dejó un mensaje centrado en la dignidad de las personas con discapacidad y la importancia de construir una sociedad que no descarte a los más vulnerables durante su visita al Pequeño Cotolengo de Don Orione, en Claypole. Ante residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios, definió al lugar como una expresión concreta del amor de Dios y convocó a extender esa experiencia de fraternidad al conjunto de la sociedad argentina.

«Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición», afirmó el Pontífice en uno de los pasajes más significativos de su discurso. Con esa frase, puso en el centro de su reflexión el aporte de las personas con discapacidad y cuestionó los modelos sociales que miden el valor humano exclusivamente por el éxito económico o la apariencia física.

Al comenzar, León XIV agradeció las palabras del obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y del director del centro, el hermano Jorge Silanes. También reconoció los testimonios de Marta y Norma, cuyas experiencias personales sirvieron como punto de partida para desarrollar una reflexión sobre la acogida, la integración y los vínculos humanos.

«Hay lugares como este hogar en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y hasta podríamos decir en el aire que se respira», expresó.

Belén, Nazaret y Betania, las tres ciudades de la caridad

Para explicar el significado de la comunidad, el Papa recuperó la figura de San Luis Orione, fundador de la obra, quien soñó con que el Pequeño Cotolengo fuera conocido como «la ciudad de la caridad». Recordó que ese proyecto nació de la oración, el trabajo y la confianza en la providencia, pero especialmente del amor hacia quienes eran ignorados y abandonados por la sociedad.

A partir de esa idea, León XIV propuso una comparación con tres ciudades vinculadas a la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania. Cada una representa una dimensión de la caridad que, según planteó, también debería estar presente en las comunidades actuales.

Belén, cuyo nombre significa casa del pan, representa el amor a la vida, la protección y la dignidad de cada persona. El Papa destacó que allí Jesús fue recibido y cuidado por María y José, y señaló que ese ejemplo permite transformar incluso la pobreza material en un espacio de calidez y acogida.

Nazaret, en tanto, simboliza la integración familiar y comunitaria, el aprendizaje y el valor del trabajo. En ese punto, León XIV retomó el testimonio de Marta para destacar la importancia de reconocer las capacidades de cada persona y permitir que pueda desarrollar sus talentos y participar de la vida social.

Finalmente, presentó a Betania como el lugar de la amistad sincera, donde nadie queda marginado ni abandonado. Allí, explicó, Jesús compartió su vida con Marta, María y Lázaro, en relaciones construidas sobre la escucha, el acompañamiento, la fe y el servicio.

«Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demás de manera concreta», sostuvo.

El llamado a construir una Argentina más inclusiva

En otro tramo de su mensaje, León XIV citó a San Juan Pablo II para recordar que el amor de Dios constituye el fundamento de la esperanza y de la vida. En esa línea, afirmó que las personas que atraviesan impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como especialmente amadas por Jesús.

El Pontífice también agradeció la tarea cotidiana de residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios. Destacó sus gestos de servicio y ternura, y definió el trabajo que realizan como un cimiento para construir una sociedad basada en la convivencia y la paz.

«La noble labor que realizan aquí cada día con tanto cariño, esfuerzo y dedicación es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz», manifestó.

Para León XIV, esa construcción constituye una expresión de lo que la Iglesia denomina «la civilización del amor». Se trata de una transformación social menos visible que las grandes obras materiales, pero fundamental para garantizar que todas las personas sean reconocidas y tengan un lugar.

En ese sentido, advirtió que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna tienen mucho para aportar a sociedades atravesadas por el individualismo y la búsqueda del éxito económico.

«El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades espirituales especiales», señaló.

A partir de esa reflexión, compartió su deseo para el país: «Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión».

También imaginó a miles de jóvenes incorporándose como voluntarios a las iniciativas solidarias y convocó a formar una nueva generación de santos de la caridad. Para ello, recordó una reflexión del papa Francisco, quien había señalado que todos están llamados a la santidad a través del amor y del testimonio cotidiano.

La reliquia del corazón de Don Orione y el mensaje final

Hacia el cierre, León XIV hizo referencia a uno de los símbolos más importantes del Pequeño Cotolengo: la reliquia del corazón de San Luis Orione, que se encuentra en la capilla de la comunidad.

El Papa destacó el vínculo profundo que unió al sacerdote italiano con la Argentina y recuperó una de las frases que sintetizan su legado: «La caridad salvará al mundo».

Además, citó a San Juan Pablo II durante la canonización de Don Orione, cuando destacó que el corazón del sacerdote «no conoció confines porque estaba dilatado por la caridad de Cristo».

Con esa referencia, invitó a los presentes a pedir que sus corazones también puedan ser transformados por el ejemplo de los santos: «Ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad».

El mensaje de León XIV en el Pequeño Cotolengo trascendió el reconocimiento a una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad. Su discurso planteó una definición sobre el tipo de sociedad que propone construir: una Argentina en la que nadie sea considerado una carga, donde las diferencias no sean motivo de exclusión y en la que la dignidad humana esté por encima de cualquier criterio económico o social.