El mensaje de Liam Gallagher de Oasis antes del Argentina contra Inglaterra

La antesala del encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sumó un componente inesperado en las plataformas digitales. Liam Gallagher, el reconocido cantante de la banda Oasis, utilizó su perfil oficial para enviar un mensaje que rápidamente captó la atención de miles de usuarios. En su publicación, el artista británico intentó equilibrar su fanatismo deportivo con el cariño que siente por el territorio sudamericano.

Gallagher redactó una frase que expuso su contradicción interna frente al compromiso deportivo del martes. El músico afirmó que "Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen".

Esta declaración, cuya versión original en inglés es "It’s tough out here loving Argentina and all its beautiful people but not wanting them to win", alcanzó las 89 mil visualizaciones en pocas horas y generó una ola de reacciones entre los seguidores de ambas selecciones.

Ante la honestidad del cantante, el público argentino respondió con humor y propuestas creativas para asegurar el regreso del ídolo a los escenarios locales. Uno de los comentarios que más repercusión tuvo planteaba un reto particular al músico.

El usuario le escribió "Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde vuelves a dar unos recitales aquí". Otros internautas prefirieron destacar el vínculo afectivo por sobre la competencia al señalar que "Más allá del resultado, a vos te consideramos casi argentino y te queremos igual".

A pesar de la histórica rivalidad que marca los enfrentamientos futbolísticos entre estos dos países, el clima de la conversación se mantuvo distendido. Otro fanático comprendió la postura del británico y le comentó que "Pero está muy bien que quieras que tu equipo nos gane y pase a la final... no pasa nada Liam, acá se te vamos a seguir queriendo igual que siempre".

El intercambio continuó cuando una usuaria manifestó su sorpresa por la actitud conciliadora del exlíder de Oasis. Ella publicó que "Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?". Ante esta observación, Gallagher respondió de manera breve y directa con la frase "Estoy asustado".

Este episodio ocurre en un contexto de máxima expectativa deportiva. Argentina llega a esta instancia tras haber superado a Suiza, mientras que el conjunto de Inglaterra logró su clasificación al derrotar a Noruega.

La relación entre los hermanos Gallagher y sus seguidores locales se ha fortalecido durante décadas, basándose en la intensidad de los fanáticos en cada presentación en vivo. Este nuevo capítulo en redes sociales refuerza un lazo que parece inmune a los resultados en el campo de juego.