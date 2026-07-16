La victoria de la Selección argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, dejó múltiples repercusiones alrededor del mundo. Una de las más comentadas fue la del cantante Liam Gallagher, quien, pese a su apoyo al seleccionado inglés en la previa, reconoció la superioridad del equipo de Lionel Scaloni tras el encuentro.

A través de su cuenta en X, el líder de Oasis publicó un mensaje en el que felicitó a la Albiceleste y aceptó deportivamente la eliminación de Inglaterra.

"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado!", escribió.

La publicación rápidamente se viralizó, superó los 2,5 millones de visualizaciones y recibió miles de comentarios, entre ellos numerosos mensajes de hinchas argentinos que destacaron el gesto del músico británico.

El mensaje del cantante de Oasis en X. (Captura de pantalla X @liamgallagher)

El dilema que había expresado antes del partido

Las palabras de Gallagher llamaron aún más la atención porque, antes de la semifinal, había reconocido el conflicto personal que le generaba enfrentar a Argentina.

El cantante mantiene desde hace años una estrecha relación con el público argentino gracias al afecto que recibe en cada una de sus visitas al país y al vínculo que desarrolló con muchos fanáticos locales.

Por eso, horas antes del partido había confesado en sus redes sociales:

"Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen".

Finalmente, tras el triunfo argentino, Gallagher dejó de lado la rivalidad deportiva y eligió destacar el rendimiento del conjunto de Lionel Scaloni, reconociendo que la Albiceleste fue superior y mereció el pase a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca del bicampeonato.