Cultura > Cantante de Oasis
El mensaje de Liam Gallagher tras la derrota de Inglaterra ante Argentina
POR REDACCIÓN
La victoria de la Selección argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, dejó múltiples repercusiones alrededor del mundo. Una de las más comentadas fue la del cantante Liam Gallagher, quien, pese a su apoyo al seleccionado inglés en la previa, reconoció la superioridad del equipo de Lionel Scaloni tras el encuentro.
A través de su cuenta en X, el líder de Oasis publicó un mensaje en el que felicitó a la Albiceleste y aceptó deportivamente la eliminación de Inglaterra.
"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado!", escribió.
La publicación rápidamente se viralizó, superó los 2,5 millones de visualizaciones y recibió miles de comentarios, entre ellos numerosos mensajes de hinchas argentinos que destacaron el gesto del músico británico.
El dilema que había expresado antes del partido
Las palabras de Gallagher llamaron aún más la atención porque, antes de la semifinal, había reconocido el conflicto personal que le generaba enfrentar a Argentina.
El cantante mantiene desde hace años una estrecha relación con el público argentino gracias al afecto que recibe en cada una de sus visitas al país y al vínculo que desarrolló con muchos fanáticos locales.
Por eso, horas antes del partido había confesado en sus redes sociales:
"Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen".
Finalmente, tras el triunfo argentino, Gallagher dejó de lado la rivalidad deportiva y eligió destacar el rendimiento del conjunto de Lionel Scaloni, reconociendo que la Albiceleste fue superior y mereció el pase a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca del bicampeonato.