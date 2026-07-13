A pocas horas de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que pidió que el encuentro sea vivido como un acontecimiento deportivo y no como una revancha por la Guerra de Malvinas.

El documento, dirigido a la sociedad, los medios de comunicación y los hinchas, busca llevar un mensaje de reflexión en la antesala de uno de los partidos con mayor carga simbólica para ambos países.

"El deporte no es una guerra"

La entidad reconoció que el enfrentamiento despierta emociones especiales por el vínculo histórico entre Argentina e Inglaterra y por el reclamo permanente de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Sin embargo, fue contundente al señalar que "el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", y recordó que el reclamo argentino continúa por los canales diplomáticos y en el marco del derecho internacional.

"El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido", resumieron los veteranos en uno de los conceptos centrales del comunicado.

Memoria sin odio

La Federación también destacó que el fútbol es una de las principales expresiones de la cultura popular argentina y valoró la ilusión generada por la Selección, que buscará un lugar en la final del Mundial.

No obstante, pidió que esa pasión no derive en expresiones de odio o xenofobia. En ese sentido, llamó a mantener viva la memoria de los 649 argentinos que murieron durante la guerra de 1982 y a continuar defendiendo el reclamo soberano "con verdad histórica, memoria y paz".

El texto sostiene que el apoyo al seleccionado nacional puede convivir con el respeto por quienes combatieron en Malvinas y con la defensa de la causa nacional.

Un llamado a la reflexión

La Federación invitó a los hinchas que asistirán al estadio, a quienes seguirán el partido desde distintos puntos del mundo y a los comunicadores a transmitir un mensaje de respeto.

El comunicado concluye que la pasión futbolera y el reclamo por las Islas Malvinas no deben confundirse, reafirmando que la causa argentina continuará sosteniéndose por vías pacíficas, democráticas y diplomáticas, mientras la Selección buscará en la cancha un lugar en la final del Mundial 2026.