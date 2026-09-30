Horas antes de quedar detenido en Santa Fe, Maxi Ghione publicó un extenso y llamativo mensaje dedicado a su hijo Juan, de 20 años, en el que anticipó que se avecinaban “tiempos difíciles”. La publicación cobró otra dimensión luego de que el actor fuera arrestado en el marco de una investigación por presuntas amenazas y privación ilegítima de la libertad.

El posteo fue realizado un día antes del procedimiento policial que terminó con su detención en una vivienda de Lehmann. Allí, Ghione acompañó diferentes fotografías familiares con una carta en la que habló de conflictos, codicia, daño y justicia, aunque sin hacer referencia directa a la causa judicial.

“Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites”, escribió el actor en uno de los fragmentos que más repercusión generó después de conocerse su situación judicial.

El mensaje de Maxi Ghione a su hijo

En otro tramo de la publicación, Ghione sostuvo que también habría “gente buena” que buscaría justicia y le pidió a su hijo que intentara mantenerse alejado de los problemas que pudieran surgir.

El posteo que publicó en redes.

Además, le dejó un pedido concreto: que confiara en él. “El mundo no es lo que parece”, expresó antes de cerrar el mensaje con una declaración de afecto hacia el joven.

La publicación generó repercusión después de la detención, aunque hasta el momento no existe información pública que permita asegurar que el texto estuviera directamente relacionado con la denuncia que derivó en la intervención judicial.

Por qué fue detenido Maxi Ghione

Ghione fue detenido el martes 29 de septiembre durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en su domicilio de Lehmann.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber acordado un encuentro privado con el actor. Según su presentación, habría permanecido dentro de la vivienda contra su voluntad durante aproximadamente cinco horas y habría sido amenazado. Estos hechos forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser comprobados por la Justicia.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380, municiones y un teléfono celular. Ghione fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, en Rafaela.

La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. Hasta el momento, la detención del actor no implica una declaración de culpabilidad y la Justicia deberá definir los próximos pasos procesales.