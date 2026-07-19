Luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al plantel dirigido por Lionel Scaloni y destacar el esfuerzo realizado durante toda la competencia.

El mandatario publicó un breve texto minutos después del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas", escribió, y cerró el mensaje con una frase que rápidamente comenzó a replicarse entre los usuarios: "Argentina siempre en lo alto".

El respaldo presidencial llegó después de una final muy exigente para la Albiceleste, que cayó por 1-0 en el tiempo suplementario tras el gol de Ferran Torres. El equipo argentino debió afrontar un encuentro de alta intensidad, condicionado además por las lesiones de Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, y la expulsión de Enzo Fernández en el segundo tiempo.

Pese al resultado, la Selección volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo y alcanzó su segunda final consecutiva bajo la conducción de Lionel Scaloni, luego de haber conquistado el título en Qatar 2022.

El mensaje de Milei se sumó a las numerosas expresiones de reconocimiento que recibió el plantel en las redes sociales, donde miles de hinchas valoraron la entrega, el compromiso y el recorrido realizado durante el certamen.

Argentina cerró el Mundial 2026 como subcampeona, tras una campaña que incluyó victorias sobre Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra. Aunque el sueño del bicampeonato quedó en manos de España, la actuación del equipo volvió a consolidar a la Albiceleste entre las grandes potencias del fútbol mundial.