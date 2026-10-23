El mensaje de Nati Jota a un futbolista de Boca que generó revuelo

La conductora de Olga, Nati Jota, generó un fuerte revuelo entre los fanáticos tras dedicarle unas palabras al defensor central de Boca Juniors, Marco Pellegrino. El episodio ocurrió luego de la clasificación del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena a la final de la Copa Sudamericana, tras superar a Vasco da Gama por 3 a 1 en el Maracaná con tantos de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

A través del Canal de Boca se difundieron las imágenes del vestuario donde se lo observaba a Marco Pellegrino festejando de manera eufórica junto con el resto del plantel. Varios deportistas aparecían sin camiseta en la grabación, pero la atención de Nati Jota se concentró exclusivamente en el ex marcador central de Platense.

Posteriormente, la presentadora replicó la imagen en la red social X citando la publicación de un simpatizante con el texto "Rivales, no enemigos. Felicitaciones, Boca". La frase buscaba simular el habitual slogan pacificador que se utiliza para calmar tensiones entre simpatizantes del Xeneize y River Plate, expresado en un tono humorístico.

Pese a la intención del comentario, una ola de cuestionamientos cayó sobre Nati Jota por parte de la parcialidad azul y oro. Los seguidores mostraron su descontento rápidamente con frases punzantes como "Alejate de mis centrales", "Alejate, degenerada. Quedate con Martínez Quarta" y preguntas molestas sobre su presencia constante en las tendencias del momento.

La molestia continuó en las plataformas digitales con reproches como "Ay Nati, qué feo que llevas la bandera del 'paje*o y andás poniendo esto. ¿Y la doble vara?" y "Todo era risa hasta que llegaste vos". Las respuestas reflejaron el fuerte rechazo que provocó el gesto de la influencer tras el triunfo deportivo.