La final del Mundial 2026 dejó emociones encontradas para los argentinos. Mientras España celebró la conquista del título tras vencer 1-0 a la Selección en el tiempo suplementario, una de las figuras del espectáculo del partido decidió enviar un mensaje especial para Lionel Messi y el equipo albiceleste.

Shakira, protagonista del show del entretiempo junto a Burna Boy, utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo por la campaña argentina y dedicarle unas palabras al capitán de la Selección.

El mensaje de cariño para Messi

Apenas terminó el encuentro disputado entre Argentina y España, la cantante colombiana publicó una historia en su cuenta de Instagram donde destacó el esfuerzo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes", escribió la artista barranquillera, en una publicación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Pero el mensaje más especial estuvo dirigido a Messi, con quien mantiene una relación de amistad y admiración desde hace varios años. "Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", expresó Shakira sobre el futbolista argentino, a quien además definió como "el más grande".

Luego cerró su dedicatoria con una frase cargada de afecto: "¡Siempre en mi corazón!", acompañada por la bandera argentina y un emoji de corazón.

También felicitó a España

El reconocimiento de Shakira no quedó solamente en la Selección argentina. Tras la consagración española, la cantante también utilizó sus redes para felicitar al nuevo campeón del mundo.

Con una imagen del plantel de Luis de la Fuente durante la celebración del título, publicó: "¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!".

La artista colombiana volvió así a quedar vinculada con una de las grandes escenas del Mundial 2026, primero por su participación en el espectáculo de la final y luego por un mensaje que destacó el valor de Messi y de las dos selecciones protagonistas del partido decisivo.