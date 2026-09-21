El mensaje de Tagliafico que sonó como despedida de la Selección Argentina

Nicolás Tagliafico arribó al país con la convicción de atravesar una etapa decisiva en su trayectoria con la Selección Argentina. A sus 34 años, el defensor manifestó que su ciclo en el conjunto albiceleste se encuentra próximo a concluir, en una jornada que coincidió con las repercusiones por el encuentro frente a Benín en el Estadio Monumental, señalado como el cotejo de despedida para Lionel Messi el próximo 6 de octubre.

En su llegada al aeropuerto de Ezeiza, el futbolista abordó la partida del capitán argentino ante la prensa y declaró “es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar”. En sus palabras, el equipo debe sobreponerse a este acontecimiento del mismo modo en que la estructura del fútbol argentino afrontó en su momento la partida de Diego Armando Maradona, manteniendo la exigencia desarrollada durante el proceso de Lionel Scaloni.

Sobre los pasos a seguir para el plantel, el jugador del Lyon remarcó en declaraciones a TyC Sports que “hay que asimilarlo, hay trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección. Pasaron 20 años con el mejor jugador. Va a ser duro pero hay que asimilarlo”. La postura del futbolista respecto a su propia continuidad ya había sido expuesta anteriormente en transmisiones en vivo, donde sugirió que la cita mundialista pasada pudo marcar su última participación en ese tipo de torneos para dar lugar a la renovación del plantel.

Rodeado por periodistas y simpatizantes, el referente reafirmó su postura actual sobre el cierre de su carrera en el seleccionado al expresar “estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible porque lo dije recién: nunca se sabe cuándo se termina, así que hay que disfrutarlo”. Su análisis sobre la actualidad del grupo y la preparación del equipo se dio en el contexto del reencuentro del plantel para afrontar los próximos partidos.

Respecto a las características de los oponentes de turno, el lateral explicó “no hablamos nada. Ahora veremos en estos días cómo se dará todo. Ya hace bastante tiempo vienen siendo así los rivales y se demostró que incluso se llegó a la final del Mundial con estas clases de rivales”. En cuanto a la dinámica interna antes de las actividades programadas, concluyó “no sé cómo está, recién estas semanas nos vamos a volver a encontrar, pero siempre fuimos positivos, a pesar de los buenos y malos resultados”.