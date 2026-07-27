El mensaje de Tinelli que despertó rumores de reconciliación con su ex

Marcelo Tinelli regresó a la Argentina luego de finalizar su labor en el Mundial 2026. Su retorno al país no pasó desapercibido, ya que el conductor volvió a quedar bajo la mirada pública por sus movimientos en las redes sociales. Tras haber mantenido un vínculo sentimental de corta duración con Rossana Almeyda, quien integra el círculo de amistades de Pampita, el animador parece haber volcado su interés nuevamente hacia su antigua pareja.

La atención se centró en la cuenta de Instagram de Milett Figueroa, donde la modelo subió diversas capturas luciendo un vestuario refinado. El gesto que disparó las sospechas fue el me gusta de Tinelli en la totalidad de las imágenes, sumado a un comentario que rompió el silencio tras meses de distanciamiento. Cabe recordar que los protagonistas habían dejado de seguirse en las plataformas digitales después de que se oficializara su separación y se atravesaran diversos rumores.

En el espacio de comentarios, el conductor escribió "Bueno, bueno, bueno... Estás muy hermosa" y acompañó la frase con un emoji de risa junto a un corazón rojo. La reacción de los seguidores fue inmediata, interpretando este acercamiento como una posible señal de que el amor volvió a aparecer entre ellos. A pesar de la repercusión de estas interacciones públicas, por el momento no existe una declaración formal que confirme el restablecimiento del noviazgo.