El mensaje de Valentino López a Wanda Nara tras la pelea a gritos con Icardi

En medio de la gravísima denuncia judicial que Wanda Nara presentó contra Mauro Icardi por presuntas lesiones físicas y psicológicas contra su hija Francesca de 11 años, la familia intenta recuperar la calma. La conductora televisiva y el exfutbolista Maxi López son los padres de Valentino López, quien trajo alivio en medio del tenso panorama marcado por la intervención policial y la restricción perimetral de 45 días para el deportista. Sin embargo, en medio del duro contexto, un gesto del joven conmovió a la mediática.

El adolescente Valentino López volvió a brillar en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate durante un nuevo fin de semana de fútbol. El equipo juvenil viajó a la provincia de Mendoza para disputar un partido oficial ante Gimnasia en los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino. El joven delantero jugó concentrado y compartió una imagen del encuentro en su cuenta personal de Instagram defendiendo la camiseta de la institución de Núñez.

Para acompañar la postal en la red social, el joven futbolista eligió escribir una breve frase: "+3 Mendoza". La publicación hace referencia directa a los tres puntos que consiguió su equipo como visitante en la jornada deportiva. Orgullosa de verlo en acción, la mediática compartió la imagen en sus propias historias con la palabra “Orgullo” y no tardó en dejar un cariñoso comentario público en el posteo de su hijo que decía “te amo”.

Los hechos que involucran a Mauro Icardi ocurrieron el pasado viernes 6 de noviembre tras un duro episodio familiar. Según el relato de la niña de 11 años, el delantero la habría golpeado y encerrado en una habitación, lo que motivó la rápida actuación de la Justicia para dictar la medida cautelar que le impide acercarse por 45 días. Actualmente, los abogados del jugador intentan revocar la restricción mientras la acusación legal atraviesa su momento más complejo.

Sin referirse directamente a la causa contra Mauro Icardi ni hacer menciones al escándalo, la conductora de MasterChef buscó refugiarse en el crecimiento deportivo de su hijo mayor. El gesto digital de Valentino López demostró que el apoyo mutuo es clave para la mediática en este difícil momento. Mientras el proceso judicial avanza en los tribunales, la empresaria prioriza la contención de sus hijos y la búsqueda de tranquilidad en el ámbito privado.