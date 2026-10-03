El mensaje de Wanda Nara días antes de la infidelidad de Icardi con la China Suárez

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a quedar en el centro de la escena periodística tras la reaparición de un contenido digital grabado en la memoria colectiva del espectáculo.

En el año 2021, la empresaria compartió una postal en la capital francesa apenas cuarenta y ocho horas antes de concretarse el cruce clandestino entre el jugador y la actriz. Aquella imagen en un exclusivo restaurante parisino incluía la siguiente interrogante formulada por la mediática hacia sus seguidores: "¿Te dejaron alguna vez plantad@?".

La frase generó en su momento comentarios aislados, pero la confirmación reciente sobre la fecha exacta del viaje a Italia modifica la perspectiva analítica del suceso. Antes de subirse al vuelo privado con destino a la Semana de la Moda junto a Zaira Nara, la conductora dejó asentada esa reflexión en sus canales oficiales. En aquel momento la dupla de hermanas celebró el traslado con un escueto anuncio en plataformas digitales: "Milán Fashion Week. Arriviamo".

El trasfondo temporal ubica esa secuencia en el epicentro temporal previo a la crisis matrimonial. Mientras la empresaria se instalaba en territorio italiano, el deportista permanecía en el hotel seleccionado para la cita en París.

Con el paso de los años, la coincidencia cronológica entre la consulta sobre el abandono y la posterior traición conyugal reconfigura el sentido original del posteo, transformándolo en un antecedente directo del conflicto mediático más resonante de los últimos tiempos.