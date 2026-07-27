El mensaje de Wanda Nara para Icardi: "Los hijos también son violentados"

Wanda Nara utilizó sus plataformas digitales desde Italia para expresar su postura frente a las novedades legales. Esta respuesta se produjo inmediatamente después de que Mauro Icardi festejara un avance en el proceso de divorcio que ambos sostienen desde 2024. La Justicia de Milán declaró inadmisible el pedido económico de la conductora, lo cual generó la celebración pública del futbolista mediante un extenso descargo.

Frente a este escenario, la empresaria compartió un texto que describe las consecuencias de las rupturas conflictivas. El mensaje publicado a las 12:02 hs señala que "Separarte de un psicópata o narcisista te hace vulnerable a formas de violencia extrema, sobre todo si hay hijos de por medio".

El escrito continuó detallando que "Las víctimas se enfrentan a violencia económica, material, vicaria, institucional, judicialización, campaña de difamación, entre otras formas de violencia. En este proceso, los hijos también son violentados, instrumentalizados y manipulados".

Aunque no hubo una mención explícita al nombre del jugador en esas historias de Instagram, el contenido apareció pocos minutos después de las publicaciones de su ex pareja. El conflicto se desarrolla en medio de una disputa legal que también involucra el regreso de las hijas de la familia a la Argentina. De esta manera, la mediática respondió a la resolución judicial con una serie de posteos que apuntan a la situación que atraviesa su vínculo personal y legal.