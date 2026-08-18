El fútbol italiano permanece conmocionado por el estado de salud de Yael Trepy, delantero francés de 20 años del Cagliari, quien sufrió un accidente en una pileta mientras estaba de vacaciones en el norte de Cerdeña. El futbolista se encuentra internado en grave estado y bajo cuidados médicos.

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 18, cuando Trepy terminó en la parte más profunda de la piscina y tuvo dificultades para mantenerse a flote. Los servicios de emergencia lo rescataron y posteriormente fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari.

Una tomografía reveló una importante acumulación de líquido en los pulmones. Por este motivo, los médicos decidieron mantener al jugador en coma inducido y bajo vigilancia constante, mientras continúa su recuperación.

El mensaje del entrenador

Ante la situación, el entrenador del Cagliari, Fabio Pisacane, publicó un mensaje de apoyo para su dirigido a través de las redes sociales.

“Durante cuatro años, te he visto crecer, luchar y superar cada obstáculo. Hoy te enfrentas a tu partido más importante. Sigue luchando, Yael. Estoy a tu lado como siempre. Te espero”, escribió el técnico.

El club también expresó públicamente su respaldo al delantero y aseguró que mantiene contacto permanente con el centro médico y con la familia para conocer su evolución. “¡Fuerza, Yael, estamos todos con vos!”, publicó el Cagliari.

El comienzo de una carrera que quedó en pausa

Trepy había debutado este año en el primer equipo del Cagliari y había tenido un estreno destacado. Ingresó durante el partido frente a Cremonese y apenas cuatro minutos después convirtió un gol que permitió sellar el empate 2-2.

Ahora, el joven delantero permanece internado mientras sus compañeros, el cuerpo técnico, su familia y los hinchas del club esperan una evolución favorable de su estado de salud.