El mensaje incriminatorio entre los sospechosos de asesinar a Agostina Vega

La causa judicial por el femicidio de Agostina Vega incorporó un elemento que podría ser fundamental para reconstruir lo ocurrido hace dos semanas. Los investigadores lograron acceder a una conversación entre Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta que tuvo lugar la misma noche en la que asesinaron a la adolescente de 14 años.

El mensaje enviado por Barrelier a su amigo, quien residía en la planta alta de la casa en barrio Cofico, decía "No aparezcas por casa esta noche, tengo algo". Esta advertencia, que fue difundida por el programa La Mañana de Lape, motivó que la fiscalía profundice el análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones para determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar pruebas o entorpecer el proceso.

El rol de Fassetta es considerado clave por la Justicia. Según sostuvo el abogado de la familia, Carlos Nayi, el segundo detenido participó en acciones para distraer a los allegados de la víctima y a los efectivos policiales. El querellante afirmó que el acusado realizó llamados telefónicos a los parientes de Agostina mientras la buscaban, lo cual calificó como un "deliberado intento de desviar la investigación".

Por su parte, el fiscal Raúl Garzón aguarda los resultados de peritajes interdisciplinarios para indagar a Barrelier. El principal sospechoso permanece en la cárcel de Bouwer con seguimiento psiquiátrico para establecer si es imputable.

La investigación también sumó una denuncia de 2025 realizada por una joven de 21 años, quien manifestó haber escapado de la misma vivienda tras permanecer "retenida contra su voluntad". Las autoridades buscan confirmar si estas conductas responden a un patrón y si el entorno de los acusados colaboró en los hechos.