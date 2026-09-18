Un nuevo conflicto sacudió al mundo del espectáculo luego de que la madre de Wanda Nara realizara duras declaraciones tras un video publicado por Eugenia la China Suárez en bikini, donde cuestionaba a sus detractores.

Durante una transmisión televisiva, la madre de la conductora expresó su malestar con el video publicado y señaló que a quién le puede importar que tenga toda la boca pinchada, que no tenga cola, que sea chata. A mí no me interesa. Lo que a mí sí me interesa es lo que le hace a mis nietas y eso no lo puedo soportar.

En sus declaraciones, la mujer detalló una situación vinculada al cuidado de las menores, indicando que están en la casa del padre desde hace dos semanas y que permanecen enfermas sin asistir al colegio, con un cuadro de alta fiebre. Según explicó, la madre de las nenas debió enviar la credencial de la obra social que ella abona. En ese sentido, cuestionó la oportunidad del mensaje difundido en internet preguntando si parecía adecuado que la actriz saliera a decir que toma sol y que su novio la ama, argumentando que el padre de las niñas se va a tomar sol mientras las menores están enfermas.

La abuela de las niñas calificó la actitud como un hecho dirigido hacia su hija, afirmando que es una provocación, que es innecesario y cuestionando la coincidencia del posteo con la salida del programa de la conductora. Asimismo, sostuvo que la actriz es una provocadora desde el día uno.

Durante su testimonio, también puso en duda el rol de la actriz respecto de la crianza de sus propios hijos, señalando que si es tan buena madre, por qué no se ocupa de escolarizar a sus propios hijos o está esperando que su pareja le pague el colegio. Además, afirmó que hoy dijo que hace 25 años que labura y que generó guita, pero no la suficiente porque no puede pagar el colegio, agregando que está esperando que el padre de sus nietas lo abone.

En la misma línea, definió a la artista señalando que es mala, que esa persona es mala persona y que estas cosas no ponen bien a sus nietas, aclarando que la madre les había sugerido quedarse con el padre para disfrutar la estadía.

Finalmente, relató un episodio vivido en el barrio privado de Nordelta, donde una de las nenas le contó que la habían visto en su vehículo, siendo la expareja de su hija quien advirtió la presencia de la camioneta. Al respecto, indicó que se emocionó y que si lo hubiera cruzado lo habría abrazado, concluyendo que siente que no tiene una buena contención ni una buena compañera de vida, dado que ella no haría que su pareja deje de hablarle o ver a sus hijos, reiterando su enojo por el posteo en la pileta mientras las niñas cursan una enfermedad.