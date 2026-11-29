El presente sentimental de Wanda Nara y Martín Migueles quedó en el centro de la escena luego de una publicación en redes sociales. Aunque el vínculo parecía atravesar un gran momento, una actitud virtual de la conductora de MasterChef Celebrity despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

A pesar de mantener un perfil bajo en plataformas digitales, el personal trainer sorprendió al compartir una imagen muy acaramelada en sus historias de Instagram. En la fotografía, ambos aparecen abrazados sobre un sillón dentro de un aparente camarín, con la mediática sentada sobre las piernas del empresario mientras le acaricia el rostro con complicidad.

El origen exacto de la captura aún no fue confirmado, aunque existen dos fuertes hipótesis sobre el lugar. La imagen pudo haberse tomado en los estudios de Telefe durante las grabaciones del reality culinario, o bien en el Movistar Arena, recinto donde la empresaria desfiló el viernes por la noche en el último recital del año de María Becerra.

Para acompañar la romántica escena, el entrenador escribió una breve pero contundente frase junto a un corazón rojo: "Siempre con vos". Sin embargo, el detalle que llamó poderosamente la atención de los usuarios fue que la conductora decidió no replicar el posteo en su propia cuenta de Instagram, rompiendo con su costumbre habitual.

En lugar de compartir la dedicatoria de su novio, la rubia prefirió subir material de su participación en el espectáculo de María Becerra y del encuentro que mantuvo con la artista. Además, este sábado por la mañana mostró el atuendo que eligió para asistir al partido de fútbol de uno de sus hijos, ignorando por completo la historia de su pareja.

Este silencio digital contrasta fuertemente con lo ocurrido días atrás, cuando la pareja protagonizó un llamativo video nocturno en su barrio privado. Durante aquella caminata del jueves, la empresaria grabó a su novio y le consultó: "¿Cuánto caminamos?", a lo que él respondió enamorado: "Con vos puedo caminar la vida entera, mi amor", tras asegurarle que iría con ella "hasta el fin del mundo".

Aquel intercambio en el que ella lo presentó diciendo "Mi personal que me saca a caminar..." fue rápidamente vinculado por los internautas con una publicación previa de Mauro Icardi y la China Suárez. Tras el escándalo en la casa de Nordelta, el futbolista y la actriz viajaron a Uruguay y se mostraron muy cariñosos paseando en un carrito de golf.

En ese video del país vecino, Eugenia Suárez lucía una bikini animal print y anteojos de sol cuando le preguntó al delantero: "¿A dónde me llevas?". Ante la respuesta "A perdernos" del jugador, la actriz le dio un efusivo beso en la mejilla y exclamó: "Aaaah, ¡te amo!", generando una escena que muchos consideraron el blanco de las indirectas de la actual pareja de la conductora.