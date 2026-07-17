El mensaje super íntimo e inesperado que Messi le mandó a Ángel de Brito

El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una inesperada perlita fuera de la cancha. Ángel de Brito contó que, apenas terminó el partido, recibió un mensaje privado de Lionel Messi que lo emocionó.

Fue el propio conductor quien reveló el intercambio en su programa, donde explicó que había compartido en sus redes sociales un video celebrando uno de los goles de la Selección. Minutos después, el capitán argentino reaccionó a esa publicación: "Me puso: ‘¡Qué alegría!’, comentándome la historia", contó De Brito, conmovido por el gesto del rosarino.

El mensaje volvió a dejar en evidencia la buena relación que mantienen desde hace años. De hecho, el periodista ya había contado en distintas oportunidades que la familia de Messi sigue de cerca los programas que conduce y suele estar al tanto de lo que ocurre en la televisión argentina.

La revelación generó repercusión entre los integrantes del ciclo. Romi Scalora, panelista de Ángel Responde (Bondi Live), resumió la sorpresa con una frase tan breve como contundente: "Es un genio".

El gesto de Messi con Ángel no pasó inadvertido y volvió a reflejar la cercanía que el capitán de la Selección mantiene con algunos referentes de los medios argentinos, incluso en medio de la concentración por el Mundial 2026.