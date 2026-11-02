En una de las zonas gastronómicas más reconocidas de San Juan, una nueva propuesta busca conquistar a quienes disfrutan de la buena comida y de las reuniones que se extienden entre charlas y tragos. Se trata de El Mentidero, un espacio gastronómico vinculado a la firma Cereza que combina el espíritu de una pizzería con la variedad de un restaurante y la distensión de un bar, todo con una propuesta de calidad y precios accesibles.

Ubicado sobre calle Alvear, junto a la reconocida cafetería Cereza, El Mentidero abrió sus puertas con una identidad propia. Su carta va mucho más allá de las pizzas y las papas fritas, con tapeos, carnes de larga cocción, pescados, pastas, menús ejecutivos, postres y una amplia selección de bebidas.

"No me quiero encasillar en que somos únicamente una pizzería, no me quiero encasillar en que somos solo un bar", expresó el propietario de El Mentidero, Andrés Buso, al explicar el concepto que dio origen a esta propuesta que busca diferenciarse de los establecimientos tradicionales.

El lugar fue pensado para compartir momentos con amigos, disfrutar de una salida en pareja, reunirse en familia o celebrar cumpleaños y eventos especiales. Su ambientación, la atención y la variedad gastronómica buscan convertir cada visita en una experiencia para quedarse y disfrutar sin apuros.

Una carta que invita a salir de lo tradicional

Uno de los grandes diferenciales de El Mentidero es su apuesta por el tapeo, una propuesta inspirada en las tradicionales tapas españolas que invita a reemplazar las clásicas papas fritas por preparaciones más elaboradas y pensadas para compartir.

Entre las alternativas aparecen pequeñas cazuelas, bruschettas con parmesano y ossobuco, además de buñuelos y otras entradas que permiten probar distintos sabores en una misma mesa.

"Por un poquito más podés pedir algo diferente y muy rico", destacó Buso.

Pero la experiencia no termina en las entradas. La carta también incluye platos principales como cordero, ojo de bife, salmón o lasagna, junto con una de sus preparaciones más destacadas: una bondiola braseada que requiere más de 12 horas de cocción para conseguir una carne tierna y llena de sabor.

Las pizzas, protagonistas de la identidad original del lugar, mantienen su espacio dentro de esta variada oferta. A ellas se suman los postres, pensados para darle un cierre dulce a una comida que invita a extender la sobremesa.

Tragos, cervezas y encuentros que se disfrutan sin apuro

El Mentidero también busca destacarse por su propuesta de bebidas. Su sector de coctelería ofrece una variedad de tragos clásicos, mientras que los amantes de la cerveza pueden elegir entre opciones tiradas de marcas reconocidas y cervezas artesanales.

La filosofía del establecimiento se resume en una idea sencilla: reunirse, conversar y pasar un buen momento alrededor de la mesa sin apuros. Esa esencia está presente incluso en su nombre, inspirado en los antiguos mentideros españoles, espacios donde las personas se reunían para conversar, compartir bebidas y chusmear las novedades del pueblo.

Menús ejecutivos, pizza libre y celebraciones especiales

La propuesta también se adapta a distintos momentos del día. Durante el mediodía, El Mentidero ofrece menús ejecutivos a precios accesibles, una alternativa para quienes buscan disfrutar de un buen almuerzo sin resignar calidad.

Los miércoles por la noche llega otra de sus propuestas destacadas: la pizza libre, disponible de 20:00 a 1:00 , ideal para reunirse con amigos y disfrutar de todas sus variedades a un costo accesible.

Además, el establecimiento recibe reservas para cumpleaños, reuniones y celebraciones, con la posibilidad de coordinar menús especiales para quienes deseen organizar un encuentro personalizado. También dispone de servicio de delivery.

Dónde queda El Mentidero y cuáles son sus horarios

El Mentidero abre de martes a domingo, de 12 a 15 para el almuerzo y de 20 a 1 durante la noche. Los lunes permanece cerrado.

Con la experiencia gastronómica que caracteriza a la firma Cereza, esta nueva propuesta busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes valoran la buena atención, los platos elaborados y esos momentos compartidos que merecen disfrutarse sin mirar el reloj.

Si querés comer rico, probar algo diferente y compartir una buena charla entre amigos o familiares, acercate a El Mentidero, ubicado sobre calle Alvear, al lado de Cereza. Para conocer más sobre su carta, propuestas y novedades, seguí su Instagram @elmentideroalvear.