Una nueva junta médica que analizó las causas del deterioro en la salud de Silvina Luna concluyó que el cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal progresiva que sufrió la modelo está directamente vinculado con los granulomas provocados por el polimetilmetacrilato (PMMA) que le inyectó el médico Aníbal Lotocki.

El informe pericial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se enmarca en la causa judicial que investiga al ex cirujano —actualmente en prisión preventiva mientras es juzgado por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate— y amplía las conclusiones previas sobre las secuelas que padeció la artista tras la intervención estética.

Los especialistas del Cuerpo Médico Forense determinaron que en los estudios no se identificaron otras patologías que lograran explicar el cuadro de hipercalcemia. Explicaron que el perfil bioquímico de la modelo —caracterizado por la elevación del calcitriol y la supresión de la hormona paratiroidea— resulta plenamente compatible con los procesos granulomatosos, los cuales generan un exceso de calcitriol que incrementa el nivel de calcio en sangre, un fenómeno que se presentó de manera simultánea con el deterioro de la función renal.

Los granulomas fueron detectados por primera vez en 2013, año en el que comenzaron a registrarse los primeros valores elevados de calcio y signos de fallo renal. Ante la aparición de dichas formaciones, los peritos destacaron que correspondía efectuar un seguimiento médico orientado a detectar de forma temprana la hipercalcemia, advirtiendo además que no se encontraron constancias en la causa sobre el seguimiento posterior que Lotocki debió haber realizado tras las prácticas estéticas.

Sobre las alternativas terapéuticas, los expertos señalaron que existía la posibilidad de realizar una cirugía reconstructiva para extirpar la mayor cantidad posible de tejido afectado, aunque aclararon que la extracción total no podía garantizarse debido a la forma en que el material se adhiere y entrelaza con los tejidos corporales.

Al ser consultados sobre la responsabilidad del médico, indicaron que este tipo de procedimientos reconstructivos entran dentro de las competencias de la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, quedando supeditado a que el profesional contara con la formación y experiencia adecuada, algo que no se pudo determinar únicamente a través de la documentación evaluada.

Finalmente, la junta médica destacó que las investigaciones científicas posteriores a los informes emitidos en 2011 y 2012 terminaron de consolidar y reforzar de manera categórica el vínculo clínico entre las inyecciones de metacrilato, la formación de granulomas y el posterior desarrollo de la hipercalcemia fatal.