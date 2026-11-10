Después de 27 años sin presentarse con su formación histórica, Vándalis, una de las bandas pioneras del heavy metal sanjuanino, prepara su regreso a los escenarios. El grupo liderado por Roby Mondaca volverá a tocar en vivo el sábado 14 de noviembre en el Teatro Municipal Oscar Kümmel de Rawson, con un espectáculo que combinará sus canciones más recordadas, nuevas composiciones y el lanzamiento de una etapa denominada Nueva Era.

La presentación tendrá lugar en el teatro ubicado en Mendoza 2773 sur, en Villa Krause, con apertura de puertas a las 20. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Solo Entradas, con una segunda preventa de $15.000.

El regreso tendrá una formación renovada, encabezada por Mondaca, fundador, cantante y compositor del grupo. Lo acompañarán Fausto Ruiz en guitarra, Nicolás Vázquez Di Stéfano en bajo y Daniel Gómez en batería.

La propuesta también incluye una nueva producción audiovisual titulada Nueva Era, una canción acompañada por un videoclip que simboliza el regreso del proyecto después de casi tres décadas.

Vándalis, una banda que marcó la historia del metal sanjuanino

La historia de Vándalis comenzó en 1984, cuando el rock pesado todavía construía su espacio dentro de la escena musical de San Juan. Desde sus primeros años, la agrupación desarrolló canciones propias y un sonido vinculado con el heavy metal y el hard rock clásico.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la banda logró trascender los escenarios provinciales. Entre sus presentaciones más recordadas figura un recital en Cemento, el histórico espacio de Buenos Aires, donde compartió escenario con Hermética, la emblemática agrupación encabezada por Ricardo Iorio.

En 1993 editó su primer trabajo discográfico en formato casete. Dos años después, la canción Eres una buena razón tuvo su propio videoclip, grabado en la antigua Cervecería San Juan, que consiguió difusión en programas musicales internacionales.

La trayectoria original se interrumpió en 1999, cuando Mondaca decidió disolver el grupo. Posteriormente continuó vinculado al rock mediante otros proyectos, entre ellos Corazón Guerrero y Tiembla Tierra.

Nueva Era, el regreso del sonido de Vándalis

La nueva etapa comenzó a gestarse durante 2025, cuando Mondaca decidió recuperar el nombre y las canciones de Vándalis junto con músicos de otra generación.

La intención no es limitarse a reproducir el repertorio de los años 90, sino desarrollar nuevas composiciones sin abandonar las guitarras potentes, las bases rítmicas y el sonido analógico que caracterizaron al grupo.

En ese contexto nació Nueva Era, una canción que también cuenta con una producción audiovisual realizada por un equipo de músicos y realizadores sanjuaninos.

La grabación se desarrolló en los estudios de Vándalis, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Matías Bazán, de La Oreja Estudio. Gastón Funes participó en la edición de video y sonido.

El videoclip representa el comienzo de una nueva etapa para una banda que busca volver a encontrarse tanto con sus seguidores históricos como con quienes todavía no conocen su música.

Un show que reunirá clásicos, canciones nuevas y sorpresas

El recital del 14 de noviembre marcará la presentación oficial de Vándalis – Nueva Era y tendrá una duración aproximada de dos horas.

La puesta en escena incluirá iluminación, pantallas y recursos visuales preparados para acompañar las canciones. Según adelantó Mondaca en entrevistas con medios locales, el espectáculo tendrá un hilo conductor que relacionará la música con diferentes momentos de la historia del grupo.

El repertorio combinará temas de la primera etapa con composiciones nuevas, en una propuesta dirigida a los seguidores del metal clásico y a las nuevas generaciones del rock sanjuanino.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Vándalis

El reencuentro está previsto para el sábado 14 de noviembre en el Teatro Municipal Oscar Kümmel, ubicado sobre calle Mendoza 2773 sur, en Villa Krause, Rawson.

La apertura de puertas será a las 20. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Solo Entradas, con un valor publicado de $15.000 para la segunda preventa.

Con este recital, Vándalis buscará recuperar el vínculo con su público y abrir otro capítulo de una historia musical que comenzó hace más de cuatro décadas en San Juan.