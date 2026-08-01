El meteorólogo de TN renunció a su trabajo e hizo una fuerte amenaza

José Bianco decidió poner fin a su etapa en TN luego de 17 años de permanencia en la pantalla. El especialista en clima compartió los pormenores de su alejamiento y fue tajante sobre las razones que lo llevaron a tomar esta determinación. El meteorólogo aclaró que su malestar no estaba relacionado con sus compañeros de aire, sino con los niveles jerárquicos de la empresa.

Al referirse a su desvinculación, el profesional manifestó que "Me fui de TN porque me cansé, chicos. ¡Me cansé! Ya estaba un poco cansado" y agregó sobre su entorno laboral que "Tengo la mejor con los que trabajé al aire en el canal, la mejor. No me cansé de la gente del aire, me cansé de un par de jefes, nada más". Estas declaraciones arrojaron luz sobre el desgaste interno que precipitó su salida de uno de los medios más importantes del país.

La controversia no terminó ahí, ya que Bianco también analizó la situación actual de la profesión en la televisión argentina. Según su visión, existe una falta de especialistas titulados en diversas señales. El comunicador afirmó que "En C5N no hay ningún meteorólogo, Telefe tampoco…" y ante la mención de Daniel Roggiano fue categórico al decir que "No, Roggiano no es meteorólogo. No les conviene decir que no son meteorólogos. En Telefe no hay ninguno". Su reclamo apunta a la veracidad de la información que recibe el público diariamente.

En ese sentido, Bianco expresó su frustración por la falta de transparencia en el rubro señalando que "No me quiero poner en policía, pero un poco me da bronca que la gente crea que son meteorólogos porque inventan pronósticos".

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de un marco legal que proteja la disciplina. Sobre este punto sostuvo que "Tampoco hay una ley profesional que se los impida. Siempre se ha pedido que haya una ley profesional", dejando en claro su postura sobre la regulación del sector.