La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más resistentes. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes en su cuidado es el exceso de riego, que puede provocar la pudrición de las raíces. Para evitarlo, existe un método casero que utiliza un objeto muy común: los palitos de sushi.

La técnica consiste en introducir un palito de madera en el sustrato hasta una zona profunda de la maceta y dejarlo unos minutos. Al retirarlo, el estado de la madera permite conocer si la tierra todavía conserva humedad o si ya es momento de volver a regar.

Cómo interpretar el resultado

Si el palito sale húmedo o con tierra oscura adherida, significa que el sustrato aún retiene agua y conviene esperar antes de volver a regar. En cambio, si sale limpio y seco, la planta necesita hidratación. Para obtener un resultado más preciso, se recomienda repetir la prueba en distintos sectores de la maceta.

Un truco simple para evitar un error común

Además de servir como indicador de humedad, introducir y retirar los palitos ayuda a airear ligeramente la capa superficial del sustrato, favoreciendo la oxigenación de las raíces. Los especialistas también aconsejan usar palitos de madera natural y reemplazarlos cuando comiencen a deteriorarse por la humedad.

Con este método sencillo es posible evitar uno de los principales problemas de la sansevieria: el exceso de agua. Así, la planta puede desarrollarse en mejores condiciones y mantener sus hojas firmes y saludables durante todo el año.