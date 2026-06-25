El método con IA con el que Pochettino revolucionó Estados Unidos

La selección de Estados Unidos comenzó la Copa del Mundo con un rendimiento sólido al encadenar 2 victorias consecutivas, un 2-0 frente a Australia y un 4-1 ante Paraguay. Más allá de los resultados en la cancha, el equipo norteamericano se convirtió en el foco de atención debido a la innovadora metodología de trabajo de su entrenador, Mauricio Pochettino.

El director técnico argentino decidió sumar al día a día una herramienta basada en inteligencia artificial que está diseñada para perfeccionar el análisis táctico y la respuesta física del plantel en pleno partido.

El sistema en cuestión es Sportian Performance, una plataforma desarrollada por Globant, la empresa de origen argentino nacida en 2003 y con actual presencia global. Esta tecnología combina video, seguimiento de futbolistas y métricas de rendimiento en tiempo real, procesando más de 6.400 variables por juego.

Mediante el uso de inteligencia artificial, la plataforma identifica momentos críticos en el desarrollo del juego, tales como la pérdida de intensidad en los jugadores, indicios de fatiga o alteraciones en la disposición táctica del rival.

La principal ventaja operativa de este software radica en su capacidad para filtrar el gran volumen de datos recopilados, alertando al cuerpo técnico únicamente cuando los indicadores sobrepasan ciertos límites establecidos. Esto permite que el grupo de trabajo tome determinaciones veloces y exactas sin la necesidad de saturarse con estadísticas continuas durante los 90 minutos.

Aunque Globant ya provee este soporte a más de 50 competiciones en el planeta, como los torneos de España y Bélgica, la federación estadounidense es la primera en trasladar este modelo a una Copa del Mundo, estableciendo un precedente en la preparación competitiva de elite.

Respecto a esta incorporación, Pochettino destacó que "el objetivo es sumar herramientas que simplifiquen la toma de decisiones y eleven el rendimiento del equipo en un torneo exigente". Ahora, con el cruce ante Turquía en el horizonte, la expectativa se centra en el alcance de este enfoque tecnológico.