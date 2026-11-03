El método de Julieta Prandi para revisarle el celular a Emanuel Ortega

La separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo cargado de polémica tras las revelaciones de Yanina Latorre sobre la interna de la pareja. La conductora explicó que la modelo mantenía un comportamiento de control constante sobre el teléfono del cantante a pesar de los acuerdos previos.

Durante la transmisión, la panelista indicó que el vínculo presentaba signos de toxicidad que arrastraban desde hace años e involucraban episodios pasados. Según detalló, el artista le había exigido frenar con esa revisión obsesiva y por eso modificó la contraseña de acceso.

Ante esta situación, la modelo le habría pedido honestidad total respecto a sus compromisos laborales en el estudio con otras mujeres. Sin embargo, la cronología de los hechos demostró que la confianza mutua se quebró rápidamente entre ambas partes.

La comunicadora relató que la situación se desbordó cuando la mediática aprovechó un descuido para descubrir la nueva combinación numérica. Ella estiró el ojito y vio cómo marcaba la clave, según describió al graficar el nivel de vigilancia que sufría el músico en la convivencia cotidiana.

De esta manera, la panelista señaló que la modelo descubrió conversaciones con una tercera persona identificada como Josefina mientras él se bañaba. Por su parte, la conductora aclaró que el cantante tampoco cumplió con lo pactado al omitir avisarle sobre una grabación con Ana Paula.

Al enterarse de esta situación, la modelo se comunicó telefónicamente con su pareja para decirle: “No vengas acá porque estás grabando con esa chica en el estudio”. La ruptura se concretó de manera abrupta en esa llamada donde le advirtió: “No vengas, nos separamos, volviste a mentirme, no cumpliste”.

El músico retiró algo de indumentaria y se instaló temporalmente en un departamento mientras enviaba a sus hijos a recuperar el resto de sus pertenencias. Finalmente, la panelista concluyó que la publicación en redes sociales sorprendió al entorno ya que la conversación final todavía estaba pendiente.