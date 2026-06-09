El método definitivo para preparar las mejores ribs norteamericanas

Las costillitas de cerdo con salsa barbacoa ganaron un lugar central en la gastronomía actual de bodegones y hamburgueserías. Aunque parece un proceso complejo, el secreto para que la carne se desprenda del hueso reside en el manejo de la temperatura y la humedad dentro de un horno convencional.

Para iniciar la preparación para cuatro personas, se requieren dos kg de pechito de cerdo cortado en tiras. El primer paso técnico consiste en retirar la membrana transparente situada en la parte posterior de los huesos, utilizando un papel de cocina para asegurar el agarre. Este procedimiento asegura que los condimentos penetren profundamente en la fibra muscular.

El sabor se construye con un marinado seco compuesto por dos cucharaditas de ajo en polvo, una de cebolla en polvo, dos de pimentón, dos de sal fina, una de pimienta negra, media de comino y una de chile en polvo. Tras pintar la carne con dos cucharadas de aceite de oliva, se aplica la mezcla de especias de forma uniforme.

La cocción se divide en dos etapas. Primero, las piezas se envuelven en papel manteca y se sellan herméticamente con papel de aluminio en una asadera, evitando cualquier fuga de vapor. Se introducen en un horno precalentado a 180 grados durante dos horas y media.

Posteriormente, se prepara una salsa potenciada con 600 ml de barbacoa comercial, dos cucharadas de aceite de oliva, una de salsa inglesa, media de pimienta de Cayena y una cucharadita de sal. Las ribs se descubren, se pintan con esta mezcla y se llevan a un horno a 200 grados por otros 20 minutos hasta lograr el caramelizado. Antes de servir, es indispensable un reposo de tres minutos para estabilizar los jugos internos.