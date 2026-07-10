El método infalible para quitar las pelotitas de la ropa y dejarla como nueva

Con la llegada de las bajas temperaturas en esta temporada de otoño e invierno 2026, los abrigos de lana recuperan su lugar central en el vestuario cotidiano. Sin embargo, el uso frecuente suele provocar la aparición de pequeñas esferas de tejido que afectan la estética de las prendas, algo que es habitual en materiales de alta calidad como el cashmere.

Al respecto, la experta de la cuenta @sweettimeosito señaló que “La gente compra un sweater hoy y, en una semana, le sale bolitas. Piensan que es malo, pero no. Si lleva cashmere o lana y es bueno, sale bola”.

Para enfrentar este inconveniente sin dañar las telas, se popularizó una técnica que consiste en utilizar el frío extremo para retrasar el desgaste. El fundamento reside en que las bajas temperaturas logran solidificar los filamentos que sobresalen, facilitando que se desprendan de forma natural.

Una especialista en la materia detalló que “Todo este pelito, todo lo que lleva mohair y lana, se congela. Entonces lo dejo todas esas horas para que se congele y ya no te sale bola tan pronto, porque el pelito se ha congelado, se cae y ya no sale la bola”.

El procedimiento requiere cumplir con cuatro pasos específicos para proteger el tejido. Primero es necesario asegurar la limpieza y el secado total de la unidad. Luego, se debe colocar el abrigo dentro de una bolsa plástica hermética para evitar el contacto con la humedad del electrodoméstico y posibles aromas externos.

La prenda debe permanecer en el interior por un lapso de 12 horas. Una vez cumplido el tiempo, se retira el bulto y se espera a que recupere la temperatura ambiente antes de realizar un sacudido suave o un cepillado final para eliminar los restos desprendidos.

Además de esta solución, existen pautas de mantenimiento para prolongar la vida útil de los tejidos delicados. Se recomienda realizar los lavados con agua fría y detergentes específicos, ya que el calor tiende a abrir y deformar las fibras naturales.

El secado debe realizarse siempre al aire y de forma horizontal sobre una superficie plana para conservar la estructura original. Asimismo, es fundamental guardar los abrigos doblados en estantes en lugar de utilizar perchas, evitando así que el peso estire las zonas del cuello y los hombros.