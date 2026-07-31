Con el paso del tiempo es normal que las almohadas blancas comiencen a presentar manchas amarillas. Estas marcas aparecen por la acumulación de sudor, grasa natural de la piel, saliva y humedad, que se impregnan en las fibras durante el uso diario. Aunque parezcan imposibles de eliminar, existen métodos caseros que ayudan a recuperar su color original.

Antes de comenzar la limpieza, es importante revisar la etiqueta de la almohada para comprobar que el material pueda lavarse con agua. También se recomienda retirar la funda y el protector antes de aplicar cualquier producto.

El paso a paso para eliminar las manchas

Una de las mezclas más utilizadas combina agua caliente, bicarbonato de sodio, detergente y un blanqueador apto para telas blancas o percarbonato de sodio. Se deja la almohada en remojo durante aproximadamente una hora para que los productos actúen sobre las manchas más profundas y luego se realiza un lavado completo.

Al finalizar el lavado, es fundamental enjuagar bien la almohada para eliminar cualquier resto de producto y dejarla secar por completo en un lugar ventilado. La exposición moderada al sol también puede contribuir a recuperar el blanco natural del tejido.

Cómo evitar que vuelvan a aparecer

Los especialistas aconsejan utilizar protectores de almohada y lavar tanto las fundas como las almohadas de manera periódica. Además, acostarse con el cabello seco y mantener una buena ventilación del dormitorio ayuda a reducir la acumulación de humedad, una de las principales causas de las manchas amarillas.