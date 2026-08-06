El micro del plantel de Boca se retiró sin esperar a cuatro futbolistas después del partido ante Estudiantes y protagonizó una insólita escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sebastián Villa, Santiago Ascacíbar, Álvaro Montero y Cristian Romero quedaron varados mientras el resto de la delegación ya había abandonado el lugar a bordo del ómnibus oficial.

El particular episodio quedó registrado en un video en el que se observa a los cuatro jugadores intentando entender qué había sucedido y dialogando con un jefe de seguridad.

En medio de la confusión, se produjo el intercambio que terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la escena.

—¿Te falta el micro?, le preguntaron al encargado de seguridad.

—El micro sale, respondió el hombre.

Pero apenas unos segundos después llegó la confirmación que nadie esperaba:

—El micro se fue.

La situación provocó risas entre los protagonistas y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales, donde los usuarios se hicieron eco del insólito olvido.

La palabra de Arruabarrena tras el triunfo

Más allá de la curiosa situación protagonizada por los futbolistas, Boca viene de conseguir una victoria ante Estudiantes y su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, valoró el rendimiento del equipo.

“Hicimos un partido serio. Estuvimos concentrados y generamos varias situaciones, quizás no demasiado claras, pero sí con un orden táctico. Es un triunfo importante. Festejan y mañana ya trabajan pensando en Vélez”, señaló el entrenador.

El técnico también destacó la importancia de mantener el arco en cero y sumar minutos de juego ante un rival que disputa la Copa Libertadores.

“Necesitábamos este triunfo, mantener el arco en cero y sumar buenos minutos ante un rival que juega la Copa Libertadores, con un técnico que conozco muy bien y que plantea muy bien los partidos. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos. En líneas generales fue un buen triunfo”, sostuvo.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Boca tendrá poco tiempo para descansar porque volverá a jugar el sábado 8 de agosto, desde las 19.15, frente a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El partido volverá a disputarse en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hace de local debido a los trabajos de reacondicionamiento que se realizan en el césped de La Bombonera.

Después del compromiso por el campeonato local, Boca deberá cambiar rápidamente el foco hacia la competencia internacional.

El martes 11 de agosto, desde las 19, enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana.