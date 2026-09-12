River se preparaba para salir rumbo al estadio Monumental José Fierro para enfrentar a Atlético Tucumán, pero el viaje terminó convirtiéndose en una situación insólita. El micro oficial que debía trasladar al plantel quedó atascado en el estacionamiento del hotel y no pudo salir.

El colectivo quedó atravesado en una de las rampas, con la parte trasera apoyada contra el piso y el frente elevado. Por esa posición, el chofer no podía completar la maniobra para girar y sacar el vehículo del lugar.

El inconveniente ocurrió cuando el reloj apremiaba, ya que el plantel debía trasladarse al estadio para disputar el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

River tuvo que improvisar otro traslado

Ante la imposibilidad de destrabar el micro, desde River se comunicaron con empresas de transporte de San Miguel de Tucumán para conseguir rápidamente otro vehículo.

Finalmente, un micro de reemplazo trasladó al plantel y al cuerpo técnico, mientras que el resto de la delegación tuvo que movilizarse en combis.

La solución permitió que River pudiera llegar a tiempo al José Fierro para disputar el encuentro ante Atlético Tucumán.

Un antecedente que vuelve más insólita la situación

El episodio tuvo además un antecedente particular. En 2023, River había sufrido otro inconveniente con un micro en Tucumán.

En aquella oportunidad, antes de un partido por la Copa de la Liga, el colectivo comenzó a moverse solo porque el chofer no había activado correctamente el sistema de frenado. El vehículo terminó chocando contra varios autos estacionados.

En ese caso hubo daños materiales, aunque ninguna persona resultó herida.